Feuerwehr MTK: Ausgedehnter Brand in Gewerbeobjekt in Hattersheim am Main - Feuer gelöscht, Nachlöscharbeiten dauern an

Hattersheim am Main (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in einem Gewerbeobjekt in der Schulstraße in Hattersheim am Main zu einem ausgedehnten Brand. Die Brandmeldeanlage des Objekts hatte um 01:34 Uhr ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte es bereits großflächig im zweiten Obergeschoss; kurz darauf kam es zu einer Durchzündung. Das Alarmstichwort wurde schrittweise auf "F3 - Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden" erhöht.

Der Brand konnte am Dienstagvormittag gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern jedoch noch mehrere Stunden an. Dabei werden verbliebene Glutnester systematisch abgelöscht und der gesamte Bereich mit Wärmebildkameras kontrolliert. Entgegen anderslautender Berichte ist das Dach des Gebäudes nicht eingestürzt.

Im zweiten Obergeschoss werden nach derzeitigen Erkenntnissen unter anderem Akkus und Solarpaneele gelagert, was die Brandbekämpfung erheblich erschwerte. Der Löschangriff war über mehrere Stunden ausschließlich von außen möglich.

Zeitweise waren rund 170 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hattersheim, Okriftel und Eddersheim sowie überörtliche Kräfte aus Hofheim, Hochheim, Bad Soden, Eschborn, Flörsheim und Kelkheim im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch die Führungsgruppe Technische Einsatzleitung und die IuK-Gruppe des Main-Taunus-Kreises, einen Betreuungszug, den DRK-Ortsverein Hattersheim und das THW Hofheim.

Rauchentwicklung und Warnmeldungen

Die starke Rauchentwicklung führte in der Nacht und am Morgen zu einer weitreichenden Geruchsbelästigung. Über Warn-Apps wurden die Bevölkerung in Hattersheim, Flörsheim, Hofheim und weiteren angrenzenden Kommunen sowie Teile Frankfurts und des Kreises Groß-Gerau informiert.

Nach aktuellen Messungen der Feuerwehr besteht keine Gefährdung mehr für die Bevölkerung. Die Warnmeldungen wurden vollständig aufgehoben.

Trübung des Trinkwassers möglich

Durch die hohe Entnahme von Löschwasser aus dem Hydrantennetz kann es im Laufe des Tages weiterhin zu kurzzeitigen Trübungen des Trinkwassers kommen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, das Wasser kurz laufen zu lassen, bis es wieder klar ist. Ergänzend wurde Wasser aus dem Schwarzbach entnommen.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Hinweise auf strafbares Handeln liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter 06196 2073-0 entgegen.

Weiterer Einsatz am Morgen

Um 05:01 Uhr mussten Einsatzkräfte zudem zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Schützenstraße ausrücken. Ursache war angebranntes Kochgut. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kriftel und die Drehleiter der Feuerwehr Kelkheim.

