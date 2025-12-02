Feuerwehr MTK: Großeinsatz in Hattersheim: Löscharbeiten nach mehr als 14 Stunden beendet

Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Großeinsatz in Hattersheim: Löscharbeiten nach mehr als 14 Stunden beendet

Hattersheim am Main (ots)

Nach dem ausgedehnten Brand in einem Gewerbeobjekt in der Schulstraße in Hattersheim am Main konnte der Einsatz am Dienstagnachmittag vollständig beendet werden. Der Einsatz hatte in der Nacht um 01:34 Uhr mit der Auslösung einer Brandmeldeanlage begonnen und sich schnell zu einem Großbrand entwickelt, an dem zeitweise rund 170 Einsatzkräfte aus Hattersheim, Okriftel und Eddersheim sowie zahlreichen überörtlichen Feuerwehren und Hilfsorganisationen beteiligt waren.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich der Brand bereits im zweiten Obergeschoss ausgebreitet und zu einer Durchzündung geführt. Die Brandbekämpfung war über mehrere Stunden ausschließlich im Außenangriff möglich.

Am Vormittag war das Feuer gelöscht: Gegen 10:00 Uhr konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch mehrere Stunden an, da im betroffenen Gebäudeteil unter anderem Akkus und Solarpaneele lagerten. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern und verbliebene Glutnester sicher zu ersticken, wurde der betroffene Bereich großflächig mit Löschschaum abgedeckt.

Nach Messungen der Feuerwehr konnten die zuvor ausgegebenen Warnmeldungen aufgrund der Rauchentwicklung vollständig aufgehoben werden. Eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand nicht mehr.

Gegen 16:00 Uhr wurden die umfangreichen Nachlöscharbeiten und anschließenden Aufräumarbeiten beendet. Damit war der Einsatz der Feuerwehrkräfte nach mehr als 14 Stunden abgeschlossen.

Parallel begann bereits die umfangreiche Nachbereitung. Fahrzeuge und Gerätschaften müssen gereinigt und wieder einsatzbereit gemacht werden. Atemschutzgeräte durchlaufen Prüf- und Reinigungsprozesse, Schläuche sowie Einsatzkleidung werden gewaschen und getrocknet. Diese Arbeiten werden die Gerätewarte noch mehrere Tage beschäftigen.

Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main danken allen beteiligten Kräften für die Unterstützung und den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis.

