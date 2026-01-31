Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 31.01.2026

Aalen (ots)

Obermünkheim: Pkw überschlägt sich, niemand verletzt

Am Samstagmorgen kam es auf der K 2577 zwischen Obermünkheim und Sülz gegen 08:20 Uhr zu einem Unfall mit einem Pkw. Der 18-jährige Fahrer kam wegen Glätte alleinbeteiligt mit seinem Peugeot 206 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro am Fahrzeug.

