PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 31.01.2026

Aalen (ots)

Obermünkheim: Pkw überschlägt sich, niemand verletzt

Am Samstagmorgen kam es auf der K 2577 zwischen Obermünkheim und Sülz gegen 08:20 Uhr zu einem Unfall mit einem Pkw. Der 18-jährige Fahrer kam wegen Glätte alleinbeteiligt mit seinem Peugeot 206 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro am Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 10:09

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 31.01.2026

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfall mit zwei Pkw und zwei Verletzten Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr kam es an der Kreuzung Deinbacher Straße / An der Stauferklinik zu einem Unfall zwischen einem Ford Focus C-Max und einem Audi A4 Avant. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Die 57-jährige Ford-Fahrerin übersah den 38-jährigen Audi-Fahrer, welcher Vorfahrt hatte, so dass es zur Kollision kam. Der Schaden am ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 15:23

    POL-AA: Ostalbkreis: Heizöltank entsorgt - Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Hüttlingen: Heizöltank entsorgt Zwischen Samstag, 24.01.26 und Sonntag, 25.01.26 hat eine unbekannte Person einen entsorgten und zersägten Heizöltank illegaler weise neben der Ballsporthalle im Bärenhaldenweg entsorgt. Hinweise auf die Person nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen. Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung In der Oberbettringer Straße wurde zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren