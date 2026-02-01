Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 01.02.2026 - Rems-Murr-Kreis:

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall mit Rettungswagen -

Am Samstagmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein Rettungswagen im Rahmen eines Notfalleinsatzes mit Blaulicht und Sondersignal die Alte Bundesstraße und wollte an der Kreuzung An der Talaue nach links in die Neustädter Straße abbiegen. Die 23 -jährige Fahrerin des Rettungswagens fuhr dabei bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Ein von links auf der Neustädter Straße fahrender 76 -jähriger Skoda-Fahrer erkannte den Rettungswagen trotz eingeschaltetem Blaulicht und Sondersignal zu spät und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Ein 23 -jähriger Beifahrer im Rettungswagen sowie eine 15 -jährige Beifahrerin im Skoda wurden ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Murrhardt: Unfall mit Schwerverletzten -

In der Nacht zum Sonntag gegen 22:50 Uhr fuhr ein 41 -jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die L1066 von Backnang in Richtung Murrhardt. Bei Murrhardt-Harbach bog er nach links in einen Parkplatz ab. Ein auf der L1066 in Richtung Backnang fahrender 18 -jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem abbiegenden LKW seitlich unter dem Auflieger durch. Dadurch wurde das Dach des BMW abgerissen. Im Anschluss kollidierte der BMW noch mit zwei dort verkehrsbedingt in Richtung Murrhardt wartenden PKWs. Durch den Unfall wurde der 18 -jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Die Unfallstelle war bis in die Morgenstunden voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

Weinstadt: Zwei Einbrüche -

Am Samstag im Zeitraum von 16:30 Uhr und 20:10 Uhr hebelten Einbrecher in der Teckstraße die Terrassentür der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Die Wohnung wurde von den Tätern komplett durchsucht, entwendet wurde nach ersten Ermittlungen jedoch nichts. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ebenfalls am Samstag gegen 19:30 Uhr brachen Einbrecher in der Goethestraße die Terrassentür an einem Einfamilienhaus auf. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und konnten unerkannt flüchten.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Einbruch -

Im Zeitraum von Freitag 15:00 Uhr bis Samstag 15:00 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster an einem Einfamilienhaus in der Wiener Straße in Maubach auf. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck in nicht bekannter Höhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell