HZA-DO: Hauptzollamt Dortmund bleibt teilweise geschlossen
Regelung am 23., 29. und 30. Dezember 2025
Dortmund/Siegen (ots)
Das Bürgerbüro der KFZ-Festsetzungsstelle am Standort Dortmund und die Zahlstelle des Hauptzollamts Dortmund in der Semerteichstraße 47 - 49 in 44141 Dortmund bleiben am 29. und 30. Dezember 2025 geschlossen.
Das Bürgerbüro der KFZ-Festsetzungsstelle am Standort Siegen in der Eiserfelder Straße 316 in 57080 Siegen bleibt am 23. Dezember 2025 geschlossen.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Dortmund
Pressesprecherin
Andrea Münch
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
www.zoll.de
Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell