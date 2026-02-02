PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Einbruch, Diebstähle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag 14 Uhr und Freitag 10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer eine Gabione in der Waagäckerstraße und verursachte an dieser Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch

Eine Person verschaffte sich am Sonntag zwischen 02:20 Uhr und 08 Uhr Zugang zu einem Cafe und einer Wohnung in der Haalstraße. Ob dort etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rot am See: Unfallflucht

Im Bratmühlenweg wurde kurz nach der Kreuzung Blaufelder Straße zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 7:30 Uhr ein geparkter VW-Polo durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am rechten Außenspiegel beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Krankenhaus

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr wurde in der Gartenstraße am Krankenhaus durch zwei unbekannte Männer die Einfahrtsschranke aus der Verankerung gehebelt und flüchteten anschließend in verschiedene Richtungen. Mögliche Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen bei der Polizei unter 07951 4800 zu melden.

Braunsbach: Kraftstoffdiebstahl

Auf dem Parkplatz Kochertalbrücke an der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn wurde am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr festgestellt, dass in der Nacht mehrere hundert Liter Kraftstoff aus dem Tank eines Lkw der Marke Volvo entwendet wurden. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben werden gebeten unter der 07904 94260 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl von Fahrrad

Zwischen Freitag, 8 Uhr und Samstag, 11 Uhr wurde im Dr.-Ascher-Weg von einem Fahrradstellplatz ein gesichertes graues Tracking-Fahrrad der Marke Cube entwendet. Das Diebesgut hatte einen Sachwert von rund 750 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Hinweise unter der 07951 4800.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 12:25

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 01.02.2026 - Rems-Murr-Kreis:

    Aalen (ots) - Waiblingen: Unfall mit Rettungswagen - Am Samstagmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein Rettungswagen im Rahmen eines Notfalleinsatzes mit Blaulicht und Sondersignal die Alte Bundesstraße und wollte an der Kreuzung An der Talaue nach links in die Neustädter Straße abbiegen. Die 23 -jährige Fahrerin des Rettungswagens fuhr dabei bei roter Ampel in den ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 16:07

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 31.01.2026

    Aalen (ots) - Sulzbach an der Murr: Pkw streift geparktes Fahrzeug Am Samstagmorgen gegen 01:09 Uhr fuhr ein 57-jähriger in der Kleinhöchberger Straße mit seinem BMW SUV gegen einen geparkten Fiat Ducato. Der Fahrer blieb unverletzt. AM BMW entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro, am Fiat von ca. 4.000 Euro. Backnang: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen Vor dem Kreisverkehr in der Aspacher Straße kommt es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren