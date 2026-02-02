Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Einbruch, Diebstähle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag 14 Uhr und Freitag 10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer eine Gabione in der Waagäckerstraße und verursachte an dieser Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch

Eine Person verschaffte sich am Sonntag zwischen 02:20 Uhr und 08 Uhr Zugang zu einem Cafe und einer Wohnung in der Haalstraße. Ob dort etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rot am See: Unfallflucht

Im Bratmühlenweg wurde kurz nach der Kreuzung Blaufelder Straße zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 7:30 Uhr ein geparkter VW-Polo durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am rechten Außenspiegel beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Krankenhaus

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr wurde in der Gartenstraße am Krankenhaus durch zwei unbekannte Männer die Einfahrtsschranke aus der Verankerung gehebelt und flüchteten anschließend in verschiedene Richtungen. Mögliche Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen bei der Polizei unter 07951 4800 zu melden.

Braunsbach: Kraftstoffdiebstahl

Auf dem Parkplatz Kochertalbrücke an der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn wurde am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr festgestellt, dass in der Nacht mehrere hundert Liter Kraftstoff aus dem Tank eines Lkw der Marke Volvo entwendet wurden. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben werden gebeten unter der 07904 94260 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl von Fahrrad

Zwischen Freitag, 8 Uhr und Samstag, 11 Uhr wurde im Dr.-Ascher-Weg von einem Fahrradstellplatz ein gesichertes graues Tracking-Fahrrad der Marke Cube entwendet. Das Diebesgut hatte einen Sachwert von rund 750 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Hinweise unter der 07951 4800.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell