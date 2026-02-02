Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Widerstand - Gefährliches Überholmanöver - Unfallflucht - Widerstand - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen/Lauterburg: Steinmauer beschädigt

Ein unbekannter, vermutlich LKW-Fahrer beschädigte am Samstag, zwischen 18:45 Uhr und 22 Uhr, beim Rangieren im Bühlweg eine Steinmauer. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Opferstock angegangen

Am Sonntag wurde ein versuchter Aufbruch eines Opferstocks in der Kirche St. Stephanus am Stefansplatz festgestellt. Zwei bislang unbekannte Männer im Alter von 20-25 Jahren verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Samstag eine Unfallflucht in einer Tiefgarage in der Gmünder Straße beobachtet haben. Die Unbekannten hatten dort an einem BMW einen Zettel hinterlassen. Bei dem Unfall war der BMW durch einen Unbekannten zwischen 10:20 Uhr und 13:10 Uhr beschädigt worden. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ein 36-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Samstag, gegen 11:30 Uhr, die L1084 zwischen Unterkochen und Aalen-Ebnat. Als er nach links abbiegen wollte, hielten ein nachfolgender 45-jähriger VW-Fahrer sowie ein 29-jähriger Daimler-Fahrer ihr Fahrzeug an. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Der VW wurde durch den Aufprall auf einen Daimler geschoben, der wiederrum auf den Seat gedrückt wurde. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 38.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Neresheim: Ladegerät entwendet

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag, 20:15 Uhr, bis Samstag, 8:30 Uhr, in der Heidenheimer Straße ein Ladegerät der Marke Telwin, welches auf einem dortigen Grundstück in der Einfahrt an einem Traktor stand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstag unterzogen Polizeibeamte, gegen 3:40 Uhr, in der Julius-Bausch-Straße einen 57-jährigen Peugeot-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Mann eine Beeinflussung durch Alkohol wahrgenommen werden. Der Fahrer verweigerte einen freiwilliger Atemalkoholtest, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe angeordnet wurde. Gegen die Verbringung in eine Klinik zur Entnahme einer Blutprobe, sperrte sich der 57-Jährige und wehrte sich vehement. Bei der anschließenden Blutentnahme musste der Mann fixiert werden, da die Blutentnahme, aufgrund der Gegenwehr, nicht durchzuführen gewesen wäre. Hierbei zog sich der 57-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Aalen: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag verschaffte sich ein Einbrecher zwischen 15:30 Uhr und 21:45 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hardtstraße. Daraufhin durchsuchte er mehrere Zimmer und Schränke. Anschließend entwendete er eine Münzsammlung. Der Einbrecher verließ das Wohnhaus schließlich über eine Terrassentür. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: PKW beschädigt

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte am Freitag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr einen VW, welcher auf einem Parkplatz in der Osterbucher Steige abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Rucksack entwendet

In einem Kiosk in der Friedhofstraße wurde am Freitag zwischen 16 Uhr und 16:20 Uhr ein Rucksack entwendet, welcher dort von einem Mann kurzzeitig abgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Nach einem mutmaßlich gefährlichen Überholmanöver am Samstagnachmittag auf der B290, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 16 Uhr und 16:20 Uhr soll ein bislang unbekannter Lenker eines Audi A4 Avant mit auffälliger Folierung und einem Crailsheimer-Kennzeichen, trotz Gegenverkehr, in einer langgezogenen Kurve zwischen Dietrichsweiler und Rabenhof überholt haben. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer, welcher in Richtung Jagstzell fuhr, musste in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 07961/9300, beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Ellwangen/Neunheim: Unfallflucht

Auf Höhe einer Gastwirtschaft befuhr am Freitag, gegen 7 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Rattstadter Straße. Hierbei kollidierte er mit einem dort geparkten Skoda. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Rosenberg: Gefährliches Überholmanöver - Geschädigter gesucht

Am Freitag um 5:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lenker eines VW Passat die Landstraße 1060 zwischen Eggenrot und Rosenberg. Kurz nach dem Ortsausgang Eggenrot setzte der 63-Jährige trotz einer sehr schlechten Sicht aufgrund Nebels zum Überholen eines vorausfahrenden LKW an. Während des Überholvorgangs kam dem VW-Lenker ein bislang unbekannter PKW-Lenker entgegen. Aufgrund dessen musste der 63-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten und seinen Überholvorgang abbrechen. Um einen Frontalzusammenstoß abzuwenden versuchte er hinter dem Lkw wieder einzuscheren. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit dem LKW. Bei dem Unfall blieb sowohl der 63-Jährige, als auch der 56-jährige LKW-Fahrer unverletzt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet nun Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell