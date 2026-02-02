Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Montag gegen 10:45 Uhr befuhr eine 65-jährige Fahrerin mit ihrem Mini die Blumenstraße und übersah dabei den vor ihr abbremsenden Dacia einer 67-jährigen Fahrerin. Die 65-Jährige fuhr auf das Auto der 67-Jährigen auf. Der Dacia wurde daraufhin nach vorne auf einen BMW eines 21-jährigen Fahrers geschoben. Bei dem Unfall verletzte sich die 65-Jährige leicht und musste zur Behandlung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Zudem entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

An einem im Birkenweg geparkten Mazda wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer der Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro beziffert. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 08:20 Uhr. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Korb: Rollerfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Eine 29 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin wollte am Montagmorgen gegen 7 Uhr von der B14-Ausfahrt nach links auf die K 1911 abbiegen. Hierbei übersah sie einen Rollerfahrer, der die Kreisstraße von Schwaikheim kommend in Richtung Waiblingen entlangfuhr. Der Rollerfahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall beschädigt.

