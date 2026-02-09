Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: alkoholisierter Radfahrer stürzt schwer - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (08.02.2026) ereignete sich im Kreuzungsbereich der Böblinger Straße, der Johann-Strauß-Straße und der Kepplerstraße in Schönaich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Radfahrer, der vermutlich ohne Helm unterwegs war, verlor nach jetzigem Kenntnisstand aufgrund Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte mitten auf der Kreuzung. Der Mann wurde gegen 16.50 Uhr von einer Passantin aufgefunden, die die Polizei alarmierte. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da kein Atemalkoholtest möglich war, musste sich der 69-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Fahrweise des Radfahrers oder gar den Unfall beobachtete haben, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

