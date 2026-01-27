PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehlen gesuchter 38-Jähriger ist bei der Einreise aus der Schweiz durch die Bundespolizei festgenommen worden. Nun sitzt der Mann im Gefängnis.

Am Montagmittag (26.01.2026) kontrollierten die Einsatzkräfte den staatenlosen Mann in der grenzüberschreitenden Tram in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Ein Gericht hatte den Mann bereits im Jahr 2022 wegen gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit sexueller Belästigung und Bedrohung sowie im Jahr 2024 wegen Diebstahls verurteilt. Da der Mann die Haftstrafen nicht antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehle. Die Bundespolizei nahm ihn fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

