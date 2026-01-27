PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchter mutmaßlicher Drogenhändler überstellt

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten Mann nach Deutschland an die Bundespolizei überstellt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Der in der Schweiz festgenommene polnische Staatsangehörige ist am Montagmorgen (26.01.2026) der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein überstellt worden. Dem 35-Jährigen wird der Betäubungsmittelhandel im großem Stil vorgeworfen. Insgesamt sechs Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz soll der Gesuchte in Deutschland begangen haben. Aufgrund der empfindlichen Strafe die dem Mann im Falle einer Verurteilung droht, tauchte er unter. Seitdem war nach ihm europaweit mit Haftbefehl gefahndet worden. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:25

    BPOLI-WEIL: International gesuchter Straftäter in Weil am Rhein festgenommen

    Weil am Rhein (ots) - Ein mit internationalem Haftbefehl Gesuchter ist der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke ins Netz gegangen. Er wird im Kosovo zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe gesucht. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Schweizer Staatsangehörigen am Sonntagabend (25.01.2026) bei der Einreise aus Frankreich ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:37

    BPOLI-WEIL: Sexuelle Belästigung in S5 - Bundespolizei sucht Zeugen

    Lörrach (ots) - Am Sonntagmorgen (25.01.2026) gegen 10:30 Uhr, soll es in der S5 (87949) auf der Fahrt von Lörrach Hauptbahnhof bis Haltepunkt Lörrach Museum/Burghof, zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 12 bis 15-jährigen Jungen gekommen sein. Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: - ca. 50-55 Jahre alt - ca. 180 - 190 cm groß - athletisch/muskulöse Statur - bekleidet mit einer Jeans, einer gelben ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:12

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter in Waldshut fest

    Waldshut (ots) - Ein 47-Jähriger ist dem Zoll am Grenzübergang Waldshut ins Netz gegangen. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Die Bundespolizei übernahm die Person. Am Donnerstag (22.01.2026) geriet der Gesuchte am Grenzübergang Waldshut in eine Kontrolle des Zolls. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren