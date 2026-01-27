Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchter mutmaßlicher Drogenhändler überstellt

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten Mann nach Deutschland an die Bundespolizei überstellt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Der in der Schweiz festgenommene polnische Staatsangehörige ist am Montagmorgen (26.01.2026) der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein überstellt worden. Dem 35-Jährigen wird der Betäubungsmittelhandel im großem Stil vorgeworfen. Insgesamt sechs Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz soll der Gesuchte in Deutschland begangen haben. Aufgrund der empfindlichen Strafe die dem Mann im Falle einer Verurteilung droht, tauchte er unter. Seitdem war nach ihm europaweit mit Haftbefehl gefahndet worden. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

