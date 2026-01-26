Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Sexuelle Belästigung in S5 - Bundespolizei sucht Zeugen
Lörrach (ots)
Am Sonntagmorgen (25.01.2026) gegen 10:30 Uhr, soll es in der S5 (87949) auf der Fahrt von Lörrach Hauptbahnhof bis Haltepunkt Lörrach Museum/Burghof, zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 12 bis 15-jährigen Jungen gekommen sein.
Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: - ca. 50-55 Jahre alt - ca. 180 - 190 cm groß - athletisch/muskulöse Statur - bekleidet mit einer Jeans, einer gelben Jacke und einer schwarzen Mütze.
Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere fragt die Bundespolizei, wer den Tatverdächtigen kennt, diesen beschreiben oder sonstige Hinweise auf ihn geben kann oder möglicherweise Bilder oder Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt hat. Aber auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628/8059-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell