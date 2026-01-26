PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sexuelle Belästigung in S5 - Bundespolizei sucht Zeugen

Lörrach (ots)

Am Sonntagmorgen (25.01.2026) gegen 10:30 Uhr, soll es in der S5 (87949) auf der Fahrt von Lörrach Hauptbahnhof bis Haltepunkt Lörrach Museum/Burghof, zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 12 bis 15-jährigen Jungen gekommen sein.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: - ca. 50-55 Jahre alt - ca. 180 - 190 cm groß - athletisch/muskulöse Statur - bekleidet mit einer Jeans, einer gelben Jacke und einer schwarzen Mütze.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere fragt die Bundespolizei, wer den Tatverdächtigen kennt, diesen beschreiben oder sonstige Hinweise auf ihn geben kann oder möglicherweise Bilder oder Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt hat. Aber auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628/8059-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:12

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter in Waldshut fest

    Waldshut (ots) - Ein 47-Jähriger ist dem Zoll am Grenzübergang Waldshut ins Netz gegangen. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Die Bundespolizei übernahm die Person. Am Donnerstag (22.01.2026) geriet der Gesuchte am Grenzübergang Waldshut in eine Kontrolle des Zolls. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass die ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:38

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt zwei Einhandmesser sicher

    Weil am Rhein (ots) - An der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei zwei Messer sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen. Am frühen Samstagmorgen (24.01.2026) ist ein 27-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser in seiner Bauchtasche sowie ein weiteres ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:33

    BPOLI-WEIL: Teleskopschlagstock sichergestellt

    Neuenburg am Rein (ots) - Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke, zog die Bundespolizei ein Teleskopschlagstock aus dem Verkehr. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein 37-jähriger französischer Staatsangehöriger geriet am Samstagmorgen (24.01.2026) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Türablage seines Fahrzeugs führte er einen griffbereiten Teleskopschlagstock mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren