Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sexuelle Belästigung in S5 - Bundespolizei sucht Zeugen

Lörrach (ots)

Am Sonntagmorgen (25.01.2026) gegen 10:30 Uhr, soll es in der S5 (87949) auf der Fahrt von Lörrach Hauptbahnhof bis Haltepunkt Lörrach Museum/Burghof, zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 12 bis 15-jährigen Jungen gekommen sein.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: - ca. 50-55 Jahre alt - ca. 180 - 190 cm groß - athletisch/muskulöse Statur - bekleidet mit einer Jeans, einer gelben Jacke und einer schwarzen Mütze.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere fragt die Bundespolizei, wer den Tatverdächtigen kennt, diesen beschreiben oder sonstige Hinweise auf ihn geben kann oder möglicherweise Bilder oder Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt hat. Aber auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628/8059-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell