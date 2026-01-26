Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter in Waldshut fest

Waldshut (ots)

Ein 47-Jähriger ist dem Zoll am Grenzübergang Waldshut ins Netz gegangen. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Die Bundespolizei übernahm die Person.

Am Donnerstag (22.01.2026) geriet der Gesuchte am Grenzübergang Waldshut in eine Kontrolle des Zolls. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass die italienischen Justizbehörden seit dem vergangenem Jahr nach ihm fahndeten. Wegen Geldwäsche, war der rumänische Staatsangehörige zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Die Bundespolizei übernahm den Mann und führte ihn einem Haftrichter vor. Nach Erlass der Festhalteanordnung durch das Amtsgericht, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort bleibt er bis zur Entscheidung über seine Auslieferung nach Italien untergebracht.

