BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt zwei Einhandmesser sicher

Weil am Rhein (ots)

An der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei zwei Messer sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am frühen Samstagmorgen (24.01.2026) ist ein 27-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser in seiner Bauchtasche sowie ein weiteres in seiner Hosentasche. Da der österreichische Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Das Führen eines Einhandmessers in der Öffentlichkeit ohne berechtigtes Interesse stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. In schweren Fällen oder bei wiederholten Verstößen kann sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr drohen.

