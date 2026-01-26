Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise endet in Untersuchungshaft

Basel (ots)

Die Bundespolizei hat einen flüchtigen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Samstagabend (24.01.2026). Er versuchte am Badischen Bahnhof in Basel mit einem Fernreisezug einzureisen. Die Überprüfung des 21-Jährigen ergab einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Da ihm noch weitere Straftaten in diesem Deliktsbereich zur Last gelegt werden, lagen drei Ersuchen von Staatsanwaltschaften vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn nach der Haftprüfung in eine Justizvollzugsanstalt ein.

