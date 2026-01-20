Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter mutmaßlicher Dieb durch die Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Gleich zwei Haftbefehle bestanden gegen einen 31-Jährigen, den die Bundespolizei von den Schweizer Behörden übernahm. Er sitzt jetzt in Haft.

Am Montagmittag (19.01.2026) überstellten die Schweizer Behörden den algerischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein nach Deutschland. Wegen eines Diebstahlsdelikts, das dem Gesuchten vorgeworfen wird, bestand ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft. Zudem verurteilte ein deutsches Gericht den Mann bereits 2023 rechtskräftig wegen einer Straftat nach dem Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro. Da er diese nicht bezahlte, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft auch hier Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Mann einem Haftrichter vor und lieferte ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

