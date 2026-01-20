PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter mutmaßlicher Dieb durch die Schweiz ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Gleich zwei Haftbefehle bestanden gegen einen 31-Jährigen, den die Bundespolizei von den Schweizer Behörden übernahm. Er sitzt jetzt in Haft.

Am Montagmittag (19.01.2026) überstellten die Schweizer Behörden den algerischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein nach Deutschland. Wegen eines Diebstahlsdelikts, das dem Gesuchten vorgeworfen wird, bestand ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft. Zudem verurteilte ein deutsches Gericht den Mann bereits 2023 rechtskräftig wegen einer Straftat nach dem Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro. Da er diese nicht bezahlte, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft auch hier Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Mann einem Haftrichter vor und lieferte ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 13:42

    BPOLI-WEIL: Festnahme am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein

    Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten 32-Jährigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden, in Untersuchungshaft. Am Sonntagabend (18.01.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus von Zürich nach Straßburg. Bei der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:26

    BPOLI-WEIL: Mehrfach Gesuchter im Fernreisezug festgenommen

    Schliengen (ots) - Ein seit mehreren Monaten mit Haftbefehlen gesuchter 32-Jähriger ist bei der Ausreise in die Schweiz festgenommen worden. Da er die Geldstrafen von über 3.000 Euro nicht bezahlen konnte, verbüßt er eine Ersatzfreiheitstrafe. Am Sonntagnachmittag (18.01.2026) kontrollierte eine Streife des Zolls den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisezug zwischen Freiburg im Breisgau und Basel auf Höhe ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 09:49

    BPOLI-WEIL: Personalienüberprüfung führt zu Zurückweisung

    Freiburg (ots) - Die Anforderung zur Überprüfung der Personalien eines Mannes ohne Fahrkarte, führt zum Auffinden eines gefälschten Dokuments sowie zur Zurückweisung des 29-Jährigen in die Schweiz. Am Donnerstagvormittag (15.01.26) übernahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 29-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg, nachdem dieser in einem Fernzug von Basel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren