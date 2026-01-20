PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau versucht mit ungültigem Ausweis einzureisen und scheitert

Neuenburg am Rhein (ots)

Obwohl der Ausweis abgelaufen war und die Passseiten fehlten, versuchte eine 21-Jährige nach Deutschland einzureisen. Nach Sicherstellung des Ausweises, musste die Frau nach Frankreich zurück.

Am Montagmorgen (19.01.2026) versuchte die serbische Staatsangehörige über den Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein mit ihrem bereits 2017 abgelaufenen Reisepass einzureisen. Bei der Überprüfung des Reisepasses stellten die Einsatzkräfte fest, dass alle Seiten, bis auf die Personaldatenseite entfernt worden waren. Wegen der Veränderung von amtlichen Ausweisen und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, leitete die Bundespolizei Strafverfahren ein. Im Anschluss wiesen die Einsatzkräfte die Frau nach Frankreich zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 11:43

    BPOLI-WEIL: Gesuchter mutmaßlicher Dieb durch die Schweiz ausgeliefert

    Weil am Rhein (ots) - Gleich zwei Haftbefehle bestanden gegen einen 31-Jährigen, den die Bundespolizei von den Schweizer Behörden übernahm. Er sitzt jetzt in Haft. Am Montagmittag (19.01.2026) überstellten die Schweizer Behörden den algerischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein nach Deutschland. Wegen eines Diebstahlsdelikts, das dem ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:42

    BPOLI-WEIL: Festnahme am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein

    Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten 32-Jährigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden, in Untersuchungshaft. Am Sonntagabend (18.01.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus von Zürich nach Straßburg. Bei der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:26

    BPOLI-WEIL: Mehrfach Gesuchter im Fernreisezug festgenommen

    Schliengen (ots) - Ein seit mehreren Monaten mit Haftbefehlen gesuchter 32-Jähriger ist bei der Ausreise in die Schweiz festgenommen worden. Da er die Geldstrafen von über 3.000 Euro nicht bezahlen konnte, verbüßt er eine Ersatzfreiheitstrafe. Am Sonntagnachmittag (18.01.2026) kontrollierte eine Streife des Zolls den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisezug zwischen Freiburg im Breisgau und Basel auf Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren