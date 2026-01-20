Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau versucht mit ungültigem Ausweis einzureisen und scheitert

Neuenburg am Rhein (ots)

Obwohl der Ausweis abgelaufen war und die Passseiten fehlten, versuchte eine 21-Jährige nach Deutschland einzureisen. Nach Sicherstellung des Ausweises, musste die Frau nach Frankreich zurück.

Am Montagmorgen (19.01.2026) versuchte die serbische Staatsangehörige über den Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein mit ihrem bereits 2017 abgelaufenen Reisepass einzureisen. Bei der Überprüfung des Reisepasses stellten die Einsatzkräfte fest, dass alle Seiten, bis auf die Personaldatenseite entfernt worden waren. Wegen der Veränderung von amtlichen Ausweisen und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, leitete die Bundespolizei Strafverfahren ein. Im Anschluss wiesen die Einsatzkräfte die Frau nach Frankreich zurück.

