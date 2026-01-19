Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfach Gesuchter im Fernreisezug festgenommen

Schliengen (ots)

Ein seit mehreren Monaten mit Haftbefehlen gesuchter 32-Jähriger ist bei der Ausreise in die Schweiz festgenommen worden. Da er die Geldstrafen von über 3.000 Euro nicht bezahlen konnte, verbüßt er eine Ersatzfreiheitstrafe.

Am Sonntagnachmittag (18.01.2026) kontrollierte eine Streife des Zolls den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisezug zwischen Freiburg im Breisgau und Basel auf Höhe Schliengen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Ein Gericht hatte den Mann bereits im Jahr 2019 wegen eines Körperverletzungsdeliktes sowie im Jahr 2023 wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu Geldstrafen verurteilt. Da dieser die Gerichtsschulden nicht bezahlte, schrieben die Justizbehörden ihn im vergangenen Jahr zur Fahndung aus. Zuständigkeitshalber übernahm die Bundespolizei den Gesuchten. Da er die ausstehenden Geldstrafen in Höhe von zusammen 3.240 Euro vor Ort nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

