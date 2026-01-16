Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Personalienüberprüfung führt zu Zurückweisung

Freiburg (ots)

Die Anforderung zur Überprüfung der Personalien eines Mannes ohne Fahrkarte, führt zum Auffinden eines gefälschten Dokuments sowie zur Zurückweisung des 29-Jährigen in die Schweiz.

Am Donnerstagvormittag (15.01.26) übernahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 29-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg, nachdem dieser in einem Fernzug von Basel nach Freiburg ohne Fahrkarte festgestellt worden war. Dieser zeigte zunächst nur ein Foto einer Duldung auf seinem Smartphone vor. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen konnte jedoch ein tunesischer Reisepass und eine belgische Identitätskarte aufgefunden, wobei die Identitätskarte Fälschungsmerkmale aufwies. Aufgrund des Verdachts der unerlaubte Einreise, des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und Erschleichen von Leistungen wurde ein Strafverfahren gegen den tunesischen Staatsangehörigen eingeleitet. Die belgische Identitätskarte wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann in die Schweiz zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell