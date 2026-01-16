Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Tochter bewahrt Vater vor Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Durch die Bezahlung der Geldstrafe hat die Tochter eines 46-Jährigen diesen vor einer Einlieferung ins Gefängnis bewahrt. Der Mann war wegen Betrug gesucht worden.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Donnerstagnachmittag (15.01.26) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des 46-Jährigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl. Wegen Betrug war der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro verurteilt worden. Vor Ort konnten weder der Mann noch seine mitreisende Frau das Geld aufbringen. Deshalb wurde der 46-Jährige vorläufig festgenommen. Währenddessen konnte die Ehefrau die Tochter des Paares kontaktieren. Diese kam wenig später auf das Bundespolizeirevier Lörrach und bezahlt den fälligen Betrag. Anschließend konnte sie gemeinsam mit ihrem Vater die Dienststelle wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell