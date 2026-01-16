PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Tochter bewahrt Vater vor Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Durch die Bezahlung der Geldstrafe hat die Tochter eines 46-Jährigen diesen vor einer Einlieferung ins Gefängnis bewahrt. Der Mann war wegen Betrug gesucht worden.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Donnerstagnachmittag (15.01.26) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des 46-Jährigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl. Wegen Betrug war der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro verurteilt worden. Vor Ort konnten weder der Mann noch seine mitreisende Frau das Geld aufbringen. Deshalb wurde der 46-Jährige vorläufig festgenommen. Währenddessen konnte die Ehefrau die Tochter des Paares kontaktieren. Diese kam wenig später auf das Bundespolizeirevier Lörrach und bezahlt den fälligen Betrag. Anschließend konnte sie gemeinsam mit ihrem Vater die Dienststelle wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 10:46

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei weist mutmaßlichen Dieb nach Frankreich zurück

    Weil am Rhein (ots) - Bei den Grenzkontrollen an der französischen Grenze stellte eine Streife des Zolls einen Mann mit einem Einreiseverbot und einem nicht zugelassenen Pfefferspray fest. Zusätzlich führt er diverse Aufbruch Werkzeuge mit sich. Die Bundespolizei übernimmt nun die Ermittlungen. Am frühen Mittwochabend (14.01.2026) wurde ein Mann am Grenzübergang ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 16:02

    BPOLI-WEIL: Kontrolle am Hauptbahnhof Freiburg endet in U-Haft

    Freiburg (ots) - Die Bundespolizei nimmt einen mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten Minderjährigen fest. Dieser wird während der Zeit im Gewahrsam volljährig und dem Haftrichter vorgeführt. Am späten Dienstagabend (13.01.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den ägyptischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren