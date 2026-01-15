PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei weist mutmaßlichen Dieb nach Frankreich zurück

Weil am Rhein (ots)

Bei den Grenzkontrollen an der französischen Grenze stellte eine Streife des Zolls einen Mann mit einem Einreiseverbot und einem nicht zugelassenen Pfefferspray fest. Zusätzlich führt er diverse Aufbruch Werkzeuge mit sich. Die Bundespolizei übernimmt nun die Ermittlungen.

Am frühen Mittwochabend (14.01.2026) wurde ein Mann am Grenzübergang Weil am Rhein - Dreiländerbrücke bei der Einreise nach Deutschland durch den Zoll kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass es sich um einen 30-Jährigen algerischen Staatsangehörigen handelt, gegen den ein Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland besteht und welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen diverser Diebstahlsdelikte in Erscheinung getreten ist. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks konnten diverse Aufbruch Werkzeuge, sowie ein nicht zugelassenes Pfefferspray festgestellt werden. Zuständigkeitshalber übernahm die Bundespolizei den 30-Jährigen. Da Pfeffersprays ohne ein erforderliches Prüfzeichen in Deutschland verboten sind und der Mann sich nicht in Deutschland aufhalten durfte, wurden Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der 30-Jährige wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 16:02

    BPOLI-WEIL: Kontrolle am Hauptbahnhof Freiburg endet in U-Haft

    Freiburg (ots) - Die Bundespolizei nimmt einen mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten Minderjährigen fest. Dieser wird während der Zeit im Gewahrsam volljährig und dem Haftrichter vorgeführt. Am späten Dienstagabend (13.01.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den ägyptischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung der ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:16

    BPOLI-WEIL: Einreiseversuch nach Deutschland endet mit dreimonatiger Haftstrafe

    Basel (ots) - Die Bundespolizei hat einen 35-Jährigen Mann bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Dieser verbringt die nächsten Monate im Gefängnis. Am späten Dienstagabend (13.01.2026) versuchte ein 35-Jähriger algerischer Staatsangehöriger über Basel mit einem Fernzug in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle der Personalien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren