Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dringend Tatverdächtiger am Hauptbahnhof Freiburg unmittelbar nach der Tat gestellt und in Untersuchungshaft genommen

Freiburg (ots)

Ein Zeugenhinweis führte zur Ergreifung eines Tatverdächtigen, der in unmittelbarer Nähe zum Tatort beim Aufbruch eines Fahrzeugs beobachtet wurde. Die Bundespolizei konnte die Person vorläufig festnehmen.

Am späten Montagabend (12.01.26) konnte ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Fast-Food Imbiss am Hauptbahnhof beobachten, wie der Mann die Scheibe der Fahrertür eines Fahrzeugs in der Tiefgarage am Freiburger Hauptbahnhof einschlug. Eine Streife der Bundespolizei konnte den 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit einer Verletzung, welche er sich beim Einschlagen der Scheibe an der Hand zugezogen hatte, am Hauptbahnhof antreffen und vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erließ das zuständige Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Die Bundespolizei lieferte den 23-Jährigen, der bereits wegen eines ähnlich gelagerten Deliktes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell