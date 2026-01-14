PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dringend Tatverdächtiger am Hauptbahnhof Freiburg unmittelbar nach der Tat gestellt und in Untersuchungshaft genommen

Freiburg (ots)

Ein Zeugenhinweis führte zur Ergreifung eines Tatverdächtigen, der in unmittelbarer Nähe zum Tatort beim Aufbruch eines Fahrzeugs beobachtet wurde. Die Bundespolizei konnte die Person vorläufig festnehmen.

Am späten Montagabend (12.01.26) konnte ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Fast-Food Imbiss am Hauptbahnhof beobachten, wie der Mann die Scheibe der Fahrertür eines Fahrzeugs in der Tiefgarage am Freiburger Hauptbahnhof einschlug. Eine Streife der Bundespolizei konnte den 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit einer Verletzung, welche er sich beim Einschlagen der Scheibe an der Hand zugezogen hatte, am Hauptbahnhof antreffen und vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erließ das zuständige Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Die Bundespolizei lieferte den 23-Jährigen, der bereits wegen eines ähnlich gelagerten Deliktes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 11:16

    BPOLI-WEIL: Einreiseversuch nach Deutschland endet mit dreimonatiger Haftstrafe

    Basel (ots) - Die Bundespolizei hat einen 35-Jährigen Mann bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Dieser verbringt die nächsten Monate im Gefängnis. Am späten Dienstagabend (13.01.2026) versuchte ein 35-Jähriger algerischer Staatsangehöriger über Basel mit einem Fernzug in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle der Personalien ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:27

    BPOLI-WEIL: Per Haftbefehl Gesuchter führt Neck-Knife am Hauptbahnhof mit sich

    Freiburg (ots) - Die Bundespolizei nimmt einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Hauptbahnhof Freiburg fest. Bei der Festnahme fuhr dieser ein Neck-Knife mit sich. Am frühen Montagabend (12.01.2026) konnte eine Streife der Bundespolizei einen 53-Jährigen deutschen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof antreffen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:21

    BPOLI-WEIL: Gesuchter mit Waffen im Auto festgenommen

    Neuenburg (ots) - Mit Haftbefehl gesucht und Waffen im Auto, so versuchte ein Mann einzureisen. Die Bundespolizei konnten den Gesuchten festnehmen. Am Montagvormittag (12.01.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn einen türkischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Zudem fanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren