Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kontrolle am Hauptbahnhof Freiburg endet in U-Haft

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei nimmt einen mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten Minderjährigen fest. Dieser wird während der Zeit im Gewahrsam volljährig und dem Haftrichter vorgeführt.

Am späten Dienstagabend (13.01.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den ägyptischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den zum Kontrollzeitpunkt 17-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Dem Mann werden besonders schwerer Falls des Diebstahls in mehreren Fällen vorgeworfen. Deshalb wurde er durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Während der Nacht im Gewahrsam wurde der Festgenommene 18 Jahre alt und somit als Volljähriger zur Haftprüfung beim Amtsgericht vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

