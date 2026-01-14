PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kontrolle am Hauptbahnhof Freiburg endet in U-Haft

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei nimmt einen mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten Minderjährigen fest. Dieser wird während der Zeit im Gewahrsam volljährig und dem Haftrichter vorgeführt.

Am späten Dienstagabend (13.01.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den ägyptischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den zum Kontrollzeitpunkt 17-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Dem Mann werden besonders schwerer Falls des Diebstahls in mehreren Fällen vorgeworfen. Deshalb wurde er durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Während der Nacht im Gewahrsam wurde der Festgenommene 18 Jahre alt und somit als Volljähriger zur Haftprüfung beim Amtsgericht vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010 (14.01.26 bis 16:30 Uhr)
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren