Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten 32-Jährigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden, in Untersuchungshaft.

Am Sonntagabend (18.01.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus von Zürich nach Straßburg. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann bestand. Ihm werden mehrere Diebstahlsdelikte sowie mehrfaches Erschleichen von Leistungen vorgeworfen. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

