Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Französische Grenze: verbotener Elektroschocker sichergestellt

Neuenburg am Rhein (ots)

Bei der Einreisekontrolle an der französischen Grenze stellte die Bundespolizei zwei verbotene Gegenstände sicher. Gegen einen 39-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt.

Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) geriet der belarussische Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein in eine Kontrolle. Im Innenraum fanden die Einsatzkräfte ein Elektroimpulsgeräte in Form einer Taschenlampe. Zudem führte der Mann ein Pfefferspray ohne erforderliche Kennzeichnung mit sich. Da beide Gegenstände in Deutschland verboten sind, stellte die Bundespolizei diese sicher und leitete ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

