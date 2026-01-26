Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Teleskopschlagstock sichergestellt

Neuenburg am Rein (ots)

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke, zog die Bundespolizei ein Teleskopschlagstock aus dem Verkehr. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Ein 37-jähriger französischer Staatsangehöriger geriet am Samstagmorgen (24.01.2026) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Türablage seines Fahrzeugs führte er einen griffbereiten Teleskopschlagstock mit sich. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung und Einleitung eines Bußgeldverfahrens.

