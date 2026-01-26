Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperliche Auseinandersetzung am Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg im Breisgau (ots)

Zwei alkoholisierte Männer gerieten in der Bahnhofshalle in Streitigkeiten. Eine Person musste ins Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Am Freitag (24.01.2026) soll es in den frühen Morgenstunden im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau, nach einer verbalen Streitigkeit, zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 51-jähriger deutscher Staatsenghöriger soll einem 48-jährigen rumänischen Staatsangehörigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert. Bei Eintreffen der Bundespolizei befand sich der Rettungsdienst bereits vor Ort. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde im Bereich der Augenbraue und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 51-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

