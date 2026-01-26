PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperliche Auseinandersetzung am Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg im Breisgau (ots)

Zwei alkoholisierte Männer gerieten in der Bahnhofshalle in Streitigkeiten. Eine Person musste ins Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Am Freitag (24.01.2026) soll es in den frühen Morgenstunden im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau, nach einer verbalen Streitigkeit, zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 51-jähriger deutscher Staatsenghöriger soll einem 48-jährigen rumänischen Staatsangehörigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert. Bei Eintreffen der Bundespolizei befand sich der Rettungsdienst bereits vor Ort. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde im Bereich der Augenbraue und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 51-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:15

    BPOLI-WEIL: Einreise endet in Untersuchungshaft

    Basel (ots) - Die Bundespolizei hat einen flüchtigen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Samstagabend (24.01.2026). Er versuchte am Badischen Bahnhof in Basel mit einem Fernreisezug einzureisen. Die Überprüfung des 21-Jährigen ergab einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts des ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:22

    BPOLI-WEIL: Französische Grenze: verbotener Elektroschocker sichergestellt

    Neuenburg am Rhein (ots) - Bei der Einreisekontrolle an der französischen Grenze stellte die Bundespolizei zwei verbotene Gegenstände sicher. Gegen einen 39-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt. Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) geriet der belarussische Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein in eine ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:01

    BPOLI-WEIL: Frau versucht mit ungültigem Ausweis einzureisen und scheitert

    Neuenburg am Rhein (ots) - Obwohl der Ausweis abgelaufen war und die Passseiten fehlten, versuchte eine 21-Jährige nach Deutschland einzureisen. Nach Sicherstellung des Ausweises, musste die Frau nach Frankreich zurück. Am Montagmorgen (19.01.2026) versuchte die serbische Staatsangehörige über den Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein mit ihrem bereits 2017 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren