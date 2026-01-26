PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: International gesuchter Straftäter in Weil am Rhein festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein mit internationalem Haftbefehl Gesuchter ist der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke ins Netz gegangen. Er wird im Kosovo zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe gesucht.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Schweizer Staatsangehörigen am Sonntagabend (25.01.2026) bei der Einreise aus Frankreich kommend. Die Überprüfung ergab, dass seit Mai 2025 ein internationaler Haftbefehl gegen den 35-Jährigen bestand. Wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs mit Todesfolge, verurteilte ein kosovarisches Gericht den Mann im Jahr 2019 zu einer Haftstrafe. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und führte ihn einem Haftrichter vor, der die Festnahme bis zur Entscheidung über die Auslieferung anordnete. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Im Falle einer Auslieferung droht dem Verurteilten eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:37

    BPOLI-WEIL: Sexuelle Belästigung in S5 - Bundespolizei sucht Zeugen

    Lörrach (ots) - Am Sonntagmorgen (25.01.2026) gegen 10:30 Uhr, soll es in der S5 (87949) auf der Fahrt von Lörrach Hauptbahnhof bis Haltepunkt Lörrach Museum/Burghof, zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 12 bis 15-jährigen Jungen gekommen sein. Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: - ca. 50-55 Jahre alt - ca. 180 - 190 cm groß - athletisch/muskulöse Statur - bekleidet mit einer Jeans, einer gelben ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:12

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter in Waldshut fest

    Waldshut (ots) - Ein 47-Jähriger ist dem Zoll am Grenzübergang Waldshut ins Netz gegangen. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Die Bundespolizei übernahm die Person. Am Donnerstag (22.01.2026) geriet der Gesuchte am Grenzübergang Waldshut in eine Kontrolle des Zolls. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass die ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:38

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt zwei Einhandmesser sicher

    Weil am Rhein (ots) - An der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei zwei Messer sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen. Am frühen Samstagmorgen (24.01.2026) ist ein 27-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser in seiner Bauchtasche sowie ein weiteres ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren