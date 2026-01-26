Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: International gesuchter Straftäter in Weil am Rhein festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein mit internationalem Haftbefehl Gesuchter ist der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke ins Netz gegangen. Er wird im Kosovo zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe gesucht.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Schweizer Staatsangehörigen am Sonntagabend (25.01.2026) bei der Einreise aus Frankreich kommend. Die Überprüfung ergab, dass seit Mai 2025 ein internationaler Haftbefehl gegen den 35-Jährigen bestand. Wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs mit Todesfolge, verurteilte ein kosovarisches Gericht den Mann im Jahr 2019 zu einer Haftstrafe. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und führte ihn einem Haftrichter vor, der die Festnahme bis zur Entscheidung über die Auslieferung anordnete. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Im Falle einer Auslieferung droht dem Verurteilten eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten.

