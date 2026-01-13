Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung in der 1. Bundesliga Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen

Die u.a. mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 13.01.2026 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) zur Fußballspielbegegnung Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen im Einsatz. Das Fanverhältnis der Fanszenen wurde im Vorfeld als rivalisierend eingestuft, sodass sich die Bundespolizei personell dementsprechend mit ca. 150 Einsatzkräften auf diese Lage einstellte.

Ca. 700 Fans von Leverkusen (darunter auch die Risikoszene) sollten ursprünglich den Bahnhof Hamburg-Altona mit einem Sonderzug erreichen und anschließend mit S-Bahnen weiter zum S-Bahnhof Othmarschen fahren. Auf Grund der Spielabsage hielt der Sonderzug gegen 18:00 Uhr im Bahnhof Hamburg-Harburg und verblieb dort unter bundespolizeilichen Überwachungsmaßnahmen. Anschließend verließ der Sonderzug um 18:49 Uhr den Bahnhof Hamburg-Harburg in Richtung Leverkusen. Der Aufenthalt der Fans von Leverkusen war im Bahnhof Hamburg-Harburg ruhig und störungsfrei.

Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg ist am 14.01.2026 ab 08 Uhr telefonisch wieder erreichbar.

