PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gefährliche Körperverletzung in S-Bahn: Wurf mit Tretroller gegen Sicherheitsdienstmitarbeiter

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll in einer haltenden S-Bahn der Linie S3 im S-Bahnhof Neugraben am 10.01.2026 gegen 10:00 Uhr ein Mann (Alter: 55 Jahre) versucht haben mit einem Tretroller in Richtung einer Sicherheitsdienstmitarbeiterin der DB Sicherheit (Alter: 38 Jahre) zu werfen. Die Sicherheitsdienstmitarbeiterin konnte dem geworfenen Tretroller ausweichen, wurde nicht getroffen und nicht verletzt.

Im Vorfeld soll der portugiesische Staatsangehörige in der fahrenden S-Bahn auf der Strecke Neuwiedenthal - Neugraben Bahnreisende aggressiv belästigt haben. Daraufhin wurde er durch zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter auf Grund seines Verhaltens aufgefordert die S-Bahn im S-Bahnhof Neugraben zu verlassen. Der Tatverdächtige soll uneinsichtig reagiert, die Sicherheitsdienstmitarbeiterin umgehend mit seinem mitgeführten, metallischen Tretroller beworfen und anschließend die S-Bahn verlassen haben.

Der Tatverdächtige konnte durch die angeforderte Bundespolizei noch im S-Bahnhof Neugraben festgenommen werden.

Nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung und Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Tatverdächtige wieder entlassen werden. Er erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof Neugraben.

Gegen den bereits polizeibekannten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen der Straftat "Gefährliche Körperverletzung im Versuch" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Woldemar Lieder
Telefon: 0173-678 34 61
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 08:33

    BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Hamburg (ots) - Am 10. Januar 2026 wurde eine Präsenzstreife der Bundespolizei gegen 1:10 Uhr von Reisenden auf eine hilflose Person in einem auf Gleis 6 stehenden Zug aufmerksam gemacht. Die Polizeikräfte begaben sich umgehend zu dem tief schlafenden Mann, um sein Wohlbefinden zu kontrollieren, und weckten ihn auf. Da der 57-jährige deutsche Staatsangehörige sich ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:54

    BPOL-HH: Lkw gerät in Gleisbereich und verursacht Streckensperrung

    Hamburg (ots) - Am 09.01.2026 gegen 07:30 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Hamburg die Einsatzmeldung, dass ein Lkw bei der Straße "Am Radeland" in den Gleisbereich (Strecke: Hamburg-Harburg - Stade) gerutscht sein soll. Eingesetzte Streifen der Landespolizei Hamburg sowie der Bundespolizeiinspektion Hamburg erreichten umgehend den Einsatzort. Die betroffene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren