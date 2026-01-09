Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Lkw gerät in Gleisbereich und verursacht Streckensperrung

Hamburg (ots)

Am 09.01.2026 gegen 07:30 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Hamburg die Einsatzmeldung, dass ein Lkw bei der Straße "Am Radeland" in den Gleisbereich (Strecke: Hamburg-Harburg - Stade) gerutscht sein soll.

Eingesetzte Streifen der Landespolizei Hamburg sowie der Bundespolizeiinspektion Hamburg erreichten umgehend den Einsatzort. Die betroffene Strecke war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits durch die DB AG selbstständig gesperrt worden. Der Einsatzort wurde durch die eingesetzten Streifen abgesperrt.

Nach derzeitigem Stand rutschte der Lkw von der Straße "Am Radeland" in Richtung Gleisbereich und konnte auf Grund der Witterungsbedingungen sich nicht mehr aus eigenem Antrieb fortbewegen.

Ein angeforderter Abschlepper konnte den Lkw erfolgreich aus dem Gleisbereich bewegen, sodass der polizeiliche Einsatz um 10:20 Uhr beendet und der Einsatzort an die DB AG übergeben werden konnte. Um 12:11 Uhr wurde die Streckensperrung durch die DB AG wieder aufgehoben.

Bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Teile des Gleisbereichs wurden durch die Bergung abgetragen.

Allgemeiner Hinweis der Bundespolizeiinspektion Hamburg: Allgemeine Anfragen zu witterungsbedingten Beeinträchtigungen im Bahnverkehr (z.B. Zugausfälle, Streckensperrungen oder Verspätungen) sind an die entsprechenden Bahnverkehrsunternehmen zu richten. Hier kann die Bundespolizeiinspektion Hamburg keine Auskünfte erteilen.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell