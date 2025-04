Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250422-1-pdnms Zwei Raubtaten durch den gleichen Täter am Wochenende in Rendsburg, Untersuchungshaft angeordnet

Rendsburg (ots)

Ein 53-jähriger Mann sitzt seit Ostern in der JVA Neumünster, er hatte zuvor zwei Raubtaten am Freitag den 18.04.25 sowie am Samstag, den 19.04.2025 begangen.

Am Freitag den 18.04.2025 gegen 13.45 Uhr tankte ein Kunde an einer Tankstelle in der Schleswiger Straße in Rendsburg sein Auto, anschließend ging dieser Kunde in den Tankshop zum Bezahlen. Diese Zeit nutzte der 53-jährige Täter und stahl ein Handy aus dem nicht verschlossenen Auto.

Der Kunde sah den Täter noch vor dem Auto stehend, dieser steckte gerade das Handy in seine Brusttasche. Als der Geschädigte den Täter aufforderte, das Handy wieder herauszugeben, holte der 53-jährige Täter ein Teppichmesser hervor und bedrohte den Autobesitzer hiermit. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in die Boelckestraße und verschwand dort in einem Hausflur. Der Geschädigte informierte daraufhin die Polizei und der Beschuldigte konnte noch an der Haustür eines Mehrfamilienhauses festgenommen werden, als er dieses wieder verlassen wollte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen, dass gestohlene Handy wie auch das Teppichmesser konnte bei dem Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt werden.

Einen Tag später, am 19.04.2025 gegen 05.10 Uhr, bedrohte der 53-jährige Mann aus der Boelckestraße einen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Fockbeker Chaussee mit einer Schusswaffe.

Er drohte ihm am Nachtschalter und forderte den Mitarbeiter auf, Geld herauszugeben. Der Mitarbeiter der Tankstelle zog sich daraufhin in der Tankstelle zurück und rief die Polizei an. Der Beschuldigte flüchtete daraufhin vom Tankstellengelände, konnte jedoch wenig später durch eingesetzte Polizeibeamte in Nahbereich der Tankstelle angetroffen und festgenommen werden.

Der Beschuldigte wurde nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Kiel dem Amtsgericht Kiel vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde durch den zuständigen Richter am Amtsgericht Kiel Haftbefehl erlassen, der 53-jährige Beschuldigte sitzt jetzt in der JVA Neumünster ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell