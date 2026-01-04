Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hamburg (ots)

Am 04.01.2026 gegen 00:45 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 34 Jahre) im S-Bahnhof Heimfeld fest.

Zuvor fuhr der türkische Staatsangehörige mit einer S-Bahn der Linie S3 auf der Strecke Neugraben - Heimfeld ohne eine gültige Bahnfahrkarte. Da der Mann sich gegenüber Sicherheitsdienstmitarbeitern der S-Bahn nicht ausweisen konnte, wurde die Bundespolizei zu diesem Sachverhalt angefordert.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen der Straftat "Anbau, Herstellung, Handeltreiben, Schmuggel und Erwerb von Betäubungsmitteln" Gesuchte hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 134 Tagen zu verbüßen. Die ursprüngliche Gesamtfreiheitsstrafe betrug 1 Jahr und 6 Monate.

Der 34-Jährige wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Harburg zugeführt. Er wollte keine Familienangehörigen kontaktieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0.0. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Zudem wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Erschleichen von Leistungen" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Verfahren werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

