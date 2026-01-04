PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hamburg (ots)

Am 04.01.2026 gegen 00:45 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 34 Jahre) im S-Bahnhof Heimfeld fest.

Zuvor fuhr der türkische Staatsangehörige mit einer S-Bahn der Linie S3 auf der Strecke Neugraben - Heimfeld ohne eine gültige Bahnfahrkarte. Da der Mann sich gegenüber Sicherheitsdienstmitarbeitern der S-Bahn nicht ausweisen konnte, wurde die Bundespolizei zu diesem Sachverhalt angefordert.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen der Straftat "Anbau, Herstellung, Handeltreiben, Schmuggel und Erwerb von Betäubungsmitteln" Gesuchte hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 134 Tagen zu verbüßen. Die ursprüngliche Gesamtfreiheitsstrafe betrug 1 Jahr und 6 Monate.

Der 34-Jährige wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Harburg zugeführt. Er wollte keine Familienangehörigen kontaktieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0.0. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Zudem wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Erschleichen von Leistungen" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Verfahren werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Woldemar Lieder
Telefon: 0173-678 34 61
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren