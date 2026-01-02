PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ingewahrsamnahme 2/2: Betrunkener Mann weigert sich Restaurant zu verlassen - Gewahrsamnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Stand soll am 01.01.2026 gegen 18:30 Uhr ein Mann (Alter: 36 Jahre) sich geweigert haben im Hamburger Hauptbahnhof in der Wandelhalle ein Restaurant zu verlassen. Zudem soll er durch sein aggressives Verhalten den Betriebsablauf im Restaurant behindert und sowohl Mitarbeitende als auch Gäste gestört haben. Sicherheitsdienstmitarbeiter teilten diesen Sachverhalt der Bundespolizeiinspektion Hamburg mit.

Umgehend wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei angefordert und erreichten den Einsatzort.

Mehrere Gäste des Restaurants gaben vor Ort an, dass sie sich erheblich belästigt fühlten von der offensichtlich stark alkoholisierten Person. Da die Identitätsfeststellung des Mannes vor Ort nicht möglich war und er sich auch gegenüber der Bundespolizeistreife aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt.

Im Bundespolizeirevier konnte die Identität des spanischen Staatsangehörigen zweifelsfrei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2.97 Promille.

Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Mann bis 23:07 Uhr ausreichend Zeit zur Beruhigung und Ausnüchterung in der Bundespolizeiwache erhielt.

WL

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Woldemar Lieder
Telefon: 0173-678 34 61
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren