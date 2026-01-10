Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hamburg (ots)

Am 10. Januar 2026 wurde eine Präsenzstreife der Bundespolizei gegen 1:10 Uhr von Reisenden auf eine hilflose Person in einem auf Gleis 6 stehenden Zug aufmerksam gemacht.

Die Polizeikräfte begaben sich umgehend zu dem tief schlafenden Mann, um sein Wohlbefinden zu kontrollieren, und weckten ihn auf. Da der 57-jährige deutsche Staatsangehörige sich umgehend aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhielt, wurde seine Identität vor Ort festgestellt.

Dabei ergab eine Überprüfung seiner Personalien, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Betrugs zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 57-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 800 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht". Nun muss der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen verbüßen.

Zur weiteren Bearbeitung wurde er dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er einer Haftanstalt zugeführt.

