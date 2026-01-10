PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hamburg (ots)

Am 10. Januar 2026 wurde eine Präsenzstreife der Bundespolizei gegen 1:10 Uhr von Reisenden auf eine hilflose Person in einem auf Gleis 6 stehenden Zug aufmerksam gemacht.

Die Polizeikräfte begaben sich umgehend zu dem tief schlafenden Mann, um sein Wohlbefinden zu kontrollieren, und weckten ihn auf. Da der 57-jährige deutsche Staatsangehörige sich umgehend aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhielt, wurde seine Identität vor Ort festgestellt.

Dabei ergab eine Überprüfung seiner Personalien, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Betrugs zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 57-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 800 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht". Nun muss der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen verbüßen.

Zur weiteren Bearbeitung wurde er dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er einer Haftanstalt zugeführt.

RH

Rückfragen bitte an:

Robert Hemp
Telefon: 0174 2088415
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:54

    BPOL-HH: Lkw gerät in Gleisbereich und verursacht Streckensperrung

    Hamburg (ots) - Am 09.01.2026 gegen 07:30 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Hamburg die Einsatzmeldung, dass ein Lkw bei der Straße "Am Radeland" in den Gleisbereich (Strecke: Hamburg-Harburg - Stade) gerutscht sein soll. Eingesetzte Streifen der Landespolizei Hamburg sowie der Bundespolizeiinspektion Hamburg erreichten umgehend den Einsatzort. Die betroffene ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 07:27

    BPOL-HH: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Hamburg (ots) - Am 04.01.2026 gegen 00:45 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 34 Jahre) im S-Bahnhof Heimfeld fest. Zuvor fuhr der türkische Staatsangehörige mit einer S-Bahn der Linie S3 auf der Strecke Neugraben - Heimfeld ohne eine gültige Bahnfahrkarte. Da der Mann sich gegenüber Sicherheitsdienstmitarbeitern der S-Bahn nicht ausweisen konnte, wurde die Bundespolizei zu diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren