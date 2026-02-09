PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall in der Südrandstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (08.02.2026) gegen 11:50 Uhr kam es in der Südrandstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro. Aufgrund einer roten Ampel musste eine 27-jährige Mercedes-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen. Ein dahinfahrender 32-jähriger Kleintransporter-Fahrer erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr dem Mercedes hinten auf. Durch die Kollision erlitt die 27-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer des Kleintransporters Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung von berauschenden Mitteln fest. Ein freiwilliger Urintest bestätigten den Verdacht. Der 32-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Zudem konnte der Unfallverursacher weder Ausweisdokumente noch einen erforderlichen Führerschein vorlegen. Auf Befragung gab der Fahrer mehrfach falsche Personalien an. Später händigte er den Beamten einen gefälschten ausländischen Führerschein aus. Des Weiteren war an seinem Fahrzeug der Termin zur Hauptuntersuchung bereits seit über elf Monaten abgelaufen. Er muss sich nun wegen mehrere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

