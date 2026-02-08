Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag, 07. Februar 2026, kam es gegen 11:05 Uhr auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf bislang unbekannte Weise einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Caddy. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell