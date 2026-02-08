PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch in Friseursalon

Schüttorf (ots)

In der Zeit von Dienstag, 03. Februar 2026, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 04. Februar 2026, 08:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon an der Salzberger Straße in Schüttorf. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam durch die Hauseingangstür Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

