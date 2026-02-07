Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Betrugsfälle durch falsche Polizeibeamte - Polizei warnt und sucht Zeugen

Meppen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in mehreren Meppener Ortsteilen zu vollendeten Betrugsstraftaten durch Täter, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Am Mittwoch, 04.02.2026, erhielten mehrere Bürgerinnen und Bürger im Bereich Meppen-Esterfeld, zwischen der Fullener Straße und dem Esterfelder Forst, Anrufe von falschen Polizeibeamten. In der Zeit zwischen etwa 21:00 Uhr und 23:00 Uhr gelang es den Tätern, eine ältere Geschädigte zu täuschen. Ihr wurde vorgegaukelt, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien und weitere Täter nach wie vor flüchtig seien. Dadurch sei auch ihr Vermögen gefährdet. Die Geschädigte wurde schließlich dazu gebracht, Bargeld an einen angeblichen Personenschützer zu übergeben, der an ihrer Wohnung erschien. Der Mann entfernte sich anschließend mit einer weißen Geldkassette in unbekannte Richtung. Am Donnerstag, 05.02.2026, kam es zu einer ähnlich gelagerten Tat im Ortsteil Teglingen im Bereich Balkenrien/Balkenrienstraße. Zwischen etwa 19:00 Uhr und 23:30 Uhr wurde ein älterer Mann telefonisch kontaktiert. Auch ihm wurde eine angebliche Gefährdungslage geschildert. Während des Telefonats erschien ein vermeintlicher Polizeibeamter an der Haustür. Gemeinsam suchten beide im Keller nach Bargeld. Der Täter verließ währenddessen unbemerkt die Wohnung und entwendete das bereits aufgefundene Geld, das sich vermutlich in einem Karton befand. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen geben können, sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Polizeibeamte niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur angeblichen Überprüfung anfordern. Bürgerinnen und Bürger sollten keine Auskünfte über ihre finanziellen Verhältnisse geben, sich nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifel das Gespräch beenden. Übergeben Sie grundsätzlich kein Geld an unbekannte Personen. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

