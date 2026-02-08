Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Diebstahl von landwirtschaftlichen Fahrzeugteilen

Spelle (ots)

In der Zeit von Freitag, 06. Februar 2026, 06:30 Uhr, bis Samstag, 07. Februar 2026, 08:00 Uhr, kam es in Spelle zu einem Diebstahl auf einem Firmengelände. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände am Löchteweg. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter ein Zaunelement und gelangten so auf das Gelände der geschädigten Firma. Dort entwendeten sie mutmaßlich mehrere Umlenkrollen von landwirtschaftlichen Anhängern. Die genaue Anzahl sowie der entstandene Schaden sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Löchteweg beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell