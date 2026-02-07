POL-EL: Geeste - Rollerfahrer schwer verletzt

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Geeste (ots)

Am Freitagmorgen (06.02.2026) ist es im Bereich der Industriestraße in Geeste zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Autofahrer mit einem Citroën gegen 05:48 Uhr die Industriestraße aus Richtung Lange Straße kommend in Fahrtrichtung Schachtbaustraße. Beim Überqueren der kreuzenden Industriestraße übersah der Autofahrer einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten 36-jährigen Rollerfahrer, der aus Richtung Wietmarscher Damm in Richtung Ölwerkstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 36-jährige Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

