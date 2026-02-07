PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026, ist es auf einem Parkplatz an der Seeuferstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 08:45 Uhr und 09:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen orangefarbenen Renault Dacia Duster, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
