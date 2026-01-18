Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: TLF 3000 bringt neue Schlagkraft für Kommern

Neues Einsatzfahrzeug verbessert insbesondere Brand- und Waldbrandbekämpfung

Am Freitag, den 09. Januar 2026, versammelten sich rund 45 Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Kommern der Freiwilligen Feuerwehr Mechernich am Gerätehaus, um ein lang erwartetes Ereignis gemeinsam zu begehen: den offiziellen Empfang des neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF) 3000. Unter erwartungsvollen Blicken wurde das neue Einsatzfahrzeug erstmals im heimischen Gerätehaus empfangen. Bei einer warmen Bratwurst und kalten Getränken bot sich ausreichend Gelegenheit, das Fahrzeug ausführlich zu begutachten, erste Eindrücke auszutauschen und die moderne Technik in Augenschein zu nehmen. Die Freude über das neue Fahrzeug war deutlich spürbar - ein Moment, der für viele Kameradinnen und Kameraden einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung des Löschzugs darstellt.

Leistungsfähige Fahrzeugbasis für moderne Einsatzanforderungen: Das neue TLF 3000 ist für eine Gruppenbesatzung (1/8) ausgelegt und verfügt über einen 2.800-Liter-Wassertank sowie einen 150-Liter-Schaummitteltank. Als Fahrgestell dient ein 16-Tonnen-Fahrzeug mit 320 PS, ausgestattet mit einem Allison-Automatikgetriebe, das insbesondere den Maschinistinnen und Maschinisten die Arbeit im Einsatz deutlich erleichtert und zur Entlastung im anspruchsvollen Fahr- und Pumpbetrieb beiträgt.

Umfangreiche Grundausstattung:

Zur zentralen Ausrüstung gehört eine Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000, die 2.000 Liter Wasser pro Minute bei 10 bar fördern kann. Auf dem Fahrzeugdach ist ein leistungsstarker Monitor (Wasserwerfer) montiert, der eine Abgabe von bis zu 2.000 Litern Wasser pro Minute ermöglicht und sowohl vom Fahrerstand als auch direkt vom Dach aus bedient werden kann. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen formstabilen Schnellangriff mit 50 Metern Schlauch, welcher auch für Schaumangriffe genutzt werden kann, einen 14-kVA-Stromerzeuger, eine leistungsfähige LED-Umfeldbeleuchtung (Aldebaran) sowie zwei groß dimensionierte Tauchpumpen. Für Arbeiten in der Höhe stehen eine Steckleiter und eine Multifunktionsleiter zur Verfügung. Ein Lichtmast auf dem Dach sorgt zusätzlich für eine großflächige Ausleuchtung von Einsatzstellen.

Spezielle Sonderausstattung für ein breites Einsatzspektrum: Das TLF 3000 wurde gezielt für vielseitige Einsatzlagen konzipiert. Neben einer erweiterten Ausstattung für Brandeinsätze führt das Fahrzeug unter anderem einen ZiehFix-Türöffnungssatz sowie eine einfache Ausstattung für technische Hilfeleistungen, darunter Säbelsäge und Kettensäge, mit.

Ein besonderer Bestandteil ist ein variabel nutzbarer Geräteschlitten, der standardmäßig mit zwölf tragbaren Feuerlöschern, darunter Pulver- und CO₂-Löscher, bestückt ist. Bei Bedarf kann dieser Schlitten jedoch kurzfristig umgerüstet werden, sodass der Rettungssatz des Hilfeleistungslöschfahrzeugs aufgenommen werden kann, beispielsweise im Falle eines Ausfalls dieses Fahrzeugs.

Weitere Ausstattungsmerkmale ist ein Sprühbalken mit integrierten Löschdüsen sowie ein zusätzlicher C-Rohr-Abgang an der vorderen Stoßstange sowie eine Wechselkiste mit Wassersauger. Das Fahrzeug ist zudem Pump-&-Roll-fähig, sodass während der Fahrt gelöscht werden kann - ein wesentlicher Vorteil bei Vegetations- und Flächenbränden.

Für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ist auf dem Dach zusätzliche Spezialausrüstung verlastet, darunter zwei Löschrucksäcke, Werkzeuge zur Boden- und Glutnestbearbeitung, D-Schläuche sowie spezielle Löschdüsen, die in ihrer Funktionsweise einem Strahlrohr ähneln.

Einen wichtigen Sicherheitsaspekt stellen zudem Messgeräte zur Überprüfung der Spannungsfreiheit dar. Diese ermöglichen es, überflutete Keller, Schächte und Einsatzstellen zuverlässig auf elektrische Gefahren zu prüfen, bevor Einsatzkräfte hier tätig werden.

Abgerundet wird die Sonderausstattung durch Material für Kamin- und Schornsteinbrände sowie einen wasserbetriebenen, explosionsgeschützten Lüfter. Dieser kann sowohl zur Ventilation als auch zur Erzeugung von Wassernebel eingesetzt werden. Mit einem speziellen Aufsatz ist zudem die Erzeugung von Leichtschaum möglich, der über Lutten mit einer Länge von bis zu 35 Metern auch über größere Distanzen zur Einsatzstelle gefördert werden kann.

Mehr Einsatzwert und Motivation für den Löschzug: Nach Angaben von Marco Heimbach, stellvertretender Löschzugführer des Löschzugs Kommern, wird das neue TLF 3000 weiterhin als zweitausrückendes Fahrzeug eingesetzt, während das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) das Erstangriffsfahrzeug bleibt. "Durch die umfangreiche Ausstattung und die große Wassermenge ist das TLF insbesondere bei Brandeinsätzen von hoher Bedeutung und kann auch autark eingesetzt werden", so Heimbach.

Gegenüber dem bisherigen LF 20 aus dem Baujahr 2001 biete das neue Fahrzeug laut Heimbach deutliche Vorteile: eine modernere und umfangreichere Ausstattung, Pump-&-Roll-Fähigkeit, eine höhere taktische Flexibilität sowie eine erhebliche Verbesserung bei der Vegetations- und Waldbrandbekämpfung. Auch das Automatikgetriebe stelle eine spürbare Erleichterung im Einsatzalltag dar.

"So ein neues Fahrzeug hebt natürlich bei allen Kameradinnen und Kameraden die Stimmung", betont Heimbach. In den kommenden zwei Wochen seien umfassende Einweisungen geplant - zunächst für die Maschinistinnen und Maschinisten, anschließend für die gesamte Mannschaft. Danach solle das TLF 3000 in den Regelbetrieb übernommen werden. Das bisherige Löschfahrzeug werde laut Heimbach künftig als Reservefahrzeug für das gesamte Stadtgebiet am Gerätehaus Mechernich stationiert.

Zum Abschluss bedanken sich die Löschzugführung und der gesamte Löschzug Kommern bei der Stadt Mechernich, insbesondere beim Technikverantwortlichen der Feuerwehr, Thomas Wolff, sowie bei der Firma WISS für die professionelle und reibungslose Zusammenarbeit während der Beschaffung und Umsetzung des neuen Einsatzfahrzeugs.

