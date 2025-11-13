Polizei Dortmund

POL-DO: Schlägerei nach Fußballspiel in Dortmund-Derne - Fünf Leichtverletzte, die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Sonntag, den 9. November, gegen 15:20 Uhr, kam es nach dem Abpfiff eines Fußballspiels der Kreisliga C in Dortmund-Derne zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Bei der Schlägerei erlitten fünf Personen leichte Verletzungen, zudem erlitt eine unbeteiligte Frau einen Schock. Zur Pressemeldung:

Zur Aufklärung des genauen Tathergangs bittet die Polizei Dortmund um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Schlägerei am 9. November gegen 15:20 Uhr auf dem Sportplatz in Derne beobachtet und kann Angaben zu den beteiligten Personen oder dem Ablauf machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/ 132-7441 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität, insbesondere unter Verwendung von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, hat das Polizeipräsidium Dortmund ein umfangreiches Konzept aus Einsatzmaßnahmen und organisatorischen Anpassungen auf den Weg gebracht. Neben den Maßnahmen zum Messertrageverbot sind hier die Präsenzkonzeption "Fokus", die strategische Fahndung, die Videobeobachtung und verstärkte Präsenz von uniformierten und zivilen Polizeikräften zu nennen. Darüber hinaus wurde ein Gewaltschutzkommissariat eingerichtet und zwei Ermittlungskommissionen gebildet, die sich mit Gewalttaten rund um den Dortmunder Hauptbahnhof beschäftigen. Das Ziel ist die Verhinderung und Verfolgung von Straftaten sowie die damit verbundene Senkung der Kriminalitätszahlen, um die objektive und subjektive Sicherheit der Menschen zu steigern.

