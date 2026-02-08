Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Freitag, 06. Februar 2026, 20:30 Uhr, bis Samstag, 07. Februar 2026, 11:00 Uhr, kam es in der Odenwaldstraße in Nordhorn zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wirkte eine bislang unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Werkzeug auf den Beschlag der Haustür ein. Dabei wurde diese beschädigt. In das Haus gelangten die Täter nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

