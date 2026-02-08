PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Freitag, 06. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 19:10 Uhr und 21:00 Uhr am Heseper Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren einen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 175 abgestellten Renault. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

