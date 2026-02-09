Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Fensterfront eines Geschäfts beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (07.02.2026) alarmierte ein Zeuge gegen 00.15 Uhr die Polizei, nachdem er in der Hirschbergstraße einen Knall wahrgenommen und anschließend eine beschädigte Fensterscheibe eines Geschäftes festgestellt hatte. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keinen Hinweis darauf, dass es sich um einen Einbruchsversuch gehandelt haben könnte. Darüber hinaus lag ein Großteil der Scherben im Außenbereich. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise zur Ursache der Beschädigung geben können, wenden sich unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Asperg.

