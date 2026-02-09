PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Fensterfront eines Geschäfts beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (07.02.2026) alarmierte ein Zeuge gegen 00.15 Uhr die Polizei, nachdem er in der Hirschbergstraße einen Knall wahrgenommen und anschließend eine beschädigte Fensterscheibe eines Geschäftes festgestellt hatte. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keinen Hinweis darauf, dass es sich um einen Einbruchsversuch gehandelt haben könnte. Darüber hinaus lag ein Großteil der Scherben im Außenbereich. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise zur Ursache der Beschädigung geben können, wenden sich unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Asperg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:20

    POL-LB: Böblingen: Bargeld bei Wohnhauseinbruch in der Baiersbronner Straße entwendet

    Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag (07.02.2026) zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Baiersbronner Straße in Böblingen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach aktuellem Stand einen dreistelligen Bargeldbetrag. An der Terrassentür ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:19

    POL-LB: Böblingen: Bewohnerin überrascht zwei Täter bei Einbruchsversuch

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend (07.02.2026) kam es gegen 18:30 Uhr in der Schramberger Straße in Böblingen zu einem Einbruchsversuch in ein Wohngebäude. Zwei unbekannte Täter waren bereits über das Balkongeländer gestiegen und versuchten, einen Scheinwerfer mit Bewegungsmelder zu demontieren, als die Bewohnerin heimkehrte und die Unbekannten zur Rede ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:18

    POL-LB: Schönaich: alkoholisierter Radfahrer stürzt schwer - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagnachmittag (08.02.2026) ereignete sich im Kreuzungsbereich der Böblinger Straße, der Johann-Strauß-Straße und der Kepplerstraße in Schönaich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Radfahrer, der vermutlich ohne Helm unterwegs war, verlor nach jetzigem Kenntnisstand aufgrund Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrrad und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren