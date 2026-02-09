Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: brennende Pkw in der Kanalstraße

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache waren am Sonntag (08.02.2026) gegen 6.00 Uhr zwei in der Kanalstraße in Bietigheim-Bissingen geparkte Pkws, ein Mercedes und ein Citroen, in Brand geraten. Durch die starke Hitzeentwicklung zerbarsten Fensterscheiben eines angrenzenden Wohnhauses, einige Rollläden verschmorten. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 37.000 Euro belaufen.

Unter der Tel. 07142 405-0 sowie per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell