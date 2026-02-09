PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Markgröningen: Sachbeschädigung an Markgröninger Schule - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (06.02.2026) und Montagmorgen (09.02.2026) kam es an einer Schule in der Sudetenstraße in Markgröningen zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter brachten an verschiedenen Stellen im Außenbereich des Schulgebäudes diverse Zeichenfolgen in unterschiedlichen Größen auf. Während ein Teil der Schriftzüge inhaltliche Bezüge zur Gemeinde Markgröningen aufweist, lassen die übrigen Darstellungen nach aktuellem Ermittlungsstand keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Intention zu. Der entstandene Sachschaden wird auf schätzungsweise 3.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Markgröningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich per Tel. 07145 93270 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

