Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81/Pleidelsheim: Unfallflucht im Baustellenbereich - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (09.02.2026) ereignete sich gegen 08:40 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr den linken Fahrstreifen im dortigen Baustellenbereich und kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit zwei Warnbaken, wodurch Trümmerteile auf die Fahrbahn geschleudert wurden. An einem nachfolgenden Ford, in dem ein 34-jähriger Fahrer saß, sowie einem in Fahrtrichtung Stuttgart fahrenden Mercedes, der von einem 49 Jahre alten Mann gelenkt wurde, entstand hierdurch ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro. Der Unbekannte, der vermutlich einen LKW lenkte, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

